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Главный тренер «Тампы» — о Василевском: у нас в воротах лучший голкипер в мире

Главный тренер «Тампы» — о Василевском: у нас в воротах лучший голкипер в мире
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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о российском голкипере команды Андрее Василевском.

«Я считаю, что у нас в воротах лучший голкипер в мире. Твоего вратаря можно попросить сделать так много… Ребята должны лучше играть перед ним», — приводит слова Купера североамериканский журналист Джо Купер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2. Василевский отразил 31 бросок из 34. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торонто».

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