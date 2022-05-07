Четверо игроков «Вашингтона» заступились за Илью Самсонова в ходе матча с «Флоридой»

Несколько игроков «Вашингтон Кэпиталз» заступились за российского голкипера команды Илью Самсонова после того, как шведский нападающий «Флориды Пантерз» Патрик Хёрнквист чуть не врезался в него.

За вратаря вступились сразу четверо игроков — Никлас Бекстрём, Маркус Юханссон, Ник Шульц и Тревор ван Римсдайк. Хоккеисты устроили небольшую стычку у ворот Самсонова.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». К середине третьего периода выигрывают хозяева — 4:1. В серии ничья — 1-1.