Четверо игроков «Вашингтона» заступились за Илью Самсонова в ходе матча с «Флоридой»
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Несколько игроков «Вашингтон Кэпиталз» заступились за российского голкипера команды Илью Самсонова после того, как шведский нападающий «Флориды Пантерз» Патрик Хёрнквист чуть не врезался в него.
За вратаря вступились сразу четверо игроков — Никлас Бекстрём, Маркус Юханссон, Ник Шульц и Тревор ван Римсдайк. Хоккеисты устроили небольшую стычку у ворот Самсонова.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». К середине третьего периода выигрывают хозяева — 4:1. В серии ничья — 1-1.
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