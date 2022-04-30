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Вратарь ЦСКА Иван Федотов объявил об отъезде в НХЛ. Он будет играть за «Филадельфию»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов объявил об отъезде в НХЛ. Он будет играть за «Филадельфию»
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Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина сообщил, что в следующем сезоне уезжает в НХЛ. В субботу ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» в решающем матче финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Уезжаю в «Филадельфию»? Безусловно. Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперёд. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь.

Стану самым высоким вратарём в НХЛ, на два сантиметра выше Микко Коскинена? Главное, чтобы и по игре тоже был на два сантиметра выше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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