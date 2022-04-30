Вратарь ЦСКА Иван Федотов объявил об отъезде в НХЛ. Он будет играть за «Филадельфию»
Поделиться
Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина сообщил, что в следующем сезоне уезжает в НХЛ. В субботу ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» в решающем матче финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина.
«Уезжаю в «Филадельфию»? Безусловно. Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперёд. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь.
Стану самым высоким вратарём в НХЛ, на два сантиметра выше Микко Коскинена? Главное, чтобы и по игре тоже был на два сантиметра выше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
23:35
-
23:15
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
21:45
-
21:35
-
21:28
-
21:20
-
21:03
-
21:00
-
20:42
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:20
-
19:13
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
Партнерский контент