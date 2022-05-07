«Вашингтон» разгромил «Флориду» со счётом 6:1 и вышел вперёд в серии

Завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «столичных» шайбы забросили Ти Джей Оши, Маркус Юханссон, Тревор ван Римсдайк, Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй и Джон Карлсон. Кроме того, российский капитан «Вашингтона» отдал результативную передачу.

Единственный гол в составе «пантер» забил Джонатан Юбердо.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч также пройдёт в Вашингтоне в ночь с 9 на 10 мая.