«Вашингтон» разгромил «Флориду» со счётом 6:1 и вышел вперёд в серии
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Завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дюклер, Экблад) – 02:45 (5x5) 1:1 Оши (Овечкин, Карлсон) – 19:34 (5x4) 2:1 Юханссон (Манта, Бекстрём) – 29:51 (5x5) 3:1 ван Римсдайк (Юханссон, Бекстрём) – 38:49 (5x5) 4:1 Овечкин (Шири, Манта) – 50:25 (5x4) 5:1 Карлсон (Эллер) – 55:40 (en) 6:1 Хэтэуэй (Ларссон, Дауд) – 59:18 (5x5)
В составе «столичных» шайбы забросили Ти Джей Оши, Маркус Юханссон, Тревор ван Римсдайк, Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй и Джон Карлсон. Кроме того, российский капитан «Вашингтона» отдал результативную передачу.
Единственный гол в составе «пантер» забил Джонатан Юбердо.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч также пройдёт в Вашингтоне в ночь с 9 на 10 мая.
Новость по темеОвечкин забросил первую шайбу в текущем плей-офф
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