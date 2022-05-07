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«Вашингтон» разгромил «Флориду» со счётом 6:1 и вышел вперёд в серии

«Вашингтон» разгромил «Флориду» со счётом 6:1 и вышел вперёд в серии
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Завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дюклер, Экблад) – 02:45 (5x5)   1:1 Оши (Овечкин, Карлсон) – 19:34 (5x4)   2:1 Юханссон (Манта, Бекстрём) – 29:51 (5x5)   3:1 ван Римсдайк (Юханссон, Бекстрём) – 38:49 (5x5)   4:1 Овечкин (Шири, Манта) – 50:25 (5x4)   5:1 Карлсон (Эллер) – 55:40 (en)   6:1 Хэтэуэй (Ларссон, Дауд) – 59:18 (5x5)

В составе «столичных» шайбы забросили Ти Джей Оши, Маркус Юханссон, Тревор ван Римсдайк, Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй и Джон Карлсон. Кроме того, российский капитан «Вашингтона» отдал результативную передачу.

Единственный гол в составе «пантер» забил Джонатан Юбердо.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч также пройдёт в Вашингтоне в ночь с 9 на 10 мая.

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