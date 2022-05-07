Форвард «Вашингтона» — о разгроме «Флориды»: прошлый матч нас немного взбесил

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон прокомментировал разгромную победу команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1, 2-1). Форвард вспомнил вторую встречу, в которой «столичные» потерпели крупное поражение со счётом 1:5.

«Прошлый матч нас немного взбесил», — приводит слова Юханссона североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1. Юханссон забросил одну шайбу.