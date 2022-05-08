Оши — о шести силовых приёмах Овечкина: он не просто так носит нашивку капитана

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о яркой силовой игре капитана команды Александра Овечкина в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1, 2-1). Российский форвард применил шесть силовых приёмов.

«Если великий человек применяет хиты — а я думаю, что каждый сыграл меньше него, у каждого меньше опыта и величественности, — тебе лучше тоже хитовать соперников. Он своим примером тянет за собой всех остальных. Он носит нашивку капитана не просто так», — приводит слова Оши журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.