Оши — о шести силовых приёмах Овечкина: он не просто так носит нашивку капитана

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о яркой силовой игре капитана команды Александра Овечкина в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1, 2-1). Российский форвард применил шесть силовых приёмов.
«Если великий человек применяет хиты — а я думаю, что каждый сыграл меньше него, у каждого меньше опыта и величественности, — тебе лучше тоже хитовать соперников. Он своим примером тянет за собой всех остальных. Он носит нашивку капитана не просто так», — приводит слова Оши журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
- 8 мая 2022
-
03:54
-
03:39
-
03:31
-
02:52
-
02:16
- 7 мая 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
23:16
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:51
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:45
-
21:32
-
21:10
-
20:56
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:23
-
20:07
-
19:40
-
19:16
-
18:35