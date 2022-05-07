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Овечкин мощным силовым приёмом снёс с ног форварда «Флориды»

Овечкин мощным силовым приёмом снёс с ног форварда «Флориды»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин применил мощный силовой приём против форварда «Флориды Пантерз» Ноэля Аччари в одном из эпизодов третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (6:1, 2-1).

Капитан «столичных» решил помочь своей команде в обороне и, набрав скорость, совершил мощный хит против игрока «пантер», снеся того с ног. Судьи посчитали, что нарушения правил не было.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

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