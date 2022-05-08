Панарин повторил достижение Ягра 15-летней давности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижение Яромира Ягра в Национальной хоккейной лиге.
Панарин забил гол в матче с «Питтсбург Пингвинз» и набрал 100-е очко в нынешнем сезоне с учётом матчей плей-офф. В регулярном чемпионате россиянин набрал 96 (22+74) очков. Также на его счету 4 (2+2) очка в плей-офф. Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 15 лет, которому удалось набрать 100 очков по ходу сезона с учётом игр плей-офф. Ранее это удавалось сделать Яромиру Ягру в сезоне-2006/2007.
Сам матч завершился победой «Питтсбурга» со счётом 7:4. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга».
Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. В ответном матче победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2.
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