Джохансен клюшкой попал в глаз вратарю «Колорадо» Дарси Кемперу

Во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен клюшкой попал в глаз голкиперу «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемперу.

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Вратарь после инцидента не смог продолжить игру и отправился в раздевалку в сопровождении врачей.

В третьем матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



В составе победителей забивали Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског (дважды), Назем Кадри, Девон Тэйвз и российский нападающий Валерий Ничушкин. За «Нэшвилл» забивали Мэтт Дюшейн, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.