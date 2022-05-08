Ткачук и Клингберг подрались во втором матче подряд

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли вперёд в серии – 2-1.
В начале матча драку устроили защитник «Далласа» Йон Клингберг и форвард «Калгари» Мэттью Ткачук. Отметим, что эта встреча – вторая подряд, когда дерутся оба игрока друг с другом.
Видео эпизода можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»
В составе «Старз» дублем отметился Джо Павелски, ещё по шайбе на счету Радека Факсы и Роопе Хинца. За «Калгари» забрасывали Тревор Льюис и Элиас Линдхольм.
Следующий матч между командами пройдёт также в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» во вторник, 10 мая. Начало — в 4:30 мск.
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