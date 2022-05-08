«Адмирал» подписал контракты с тремя хоккеистами

«Адмирал» из Владивостока заключил однолетние контракты с нападающими Антоном Берлёвым и Святославом Гребенщиковым, а также подписал с защитником Русланом Ибатуллиным пробное соглашение.

Берлёв прошедший сезон провёл в немецком «Крефельде», за который сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Германии и набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.

Гребенщиков в прошедшем сезоне выступал за четыре команды: начал сезон в подольском «Витязе», за который сыграл семь матчей в КХЛ. Конец регулярного чемпионата форвард провёл в хабаровском «Амуре», где забил три гола и отдал пять передач в 24 играх. Также он играл за «Рязань» в ВХЛ (11 матчей, семь очков (4+3)) и выступал за шведский «Вестерос»: сыграл в 11 играх регулярки, где набрал четыре балла (1+3), а также провёл три встречи в плей-офф.

В КХЛ на его счету 203 матча, в которых он набрал 50 (30+20) очков.

Ибатуллин в КХЛ провёл 18 матчей за «Адмирал» в сезоне-2019/2020, а в сезоне-2021/2022 выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.