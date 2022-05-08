«Адмирал» подписал контракты с тремя хоккеистами

«Адмирал» из Владивостока заключил однолетние контракты с нападающими Антоном Берлёвым и Святославом Гребенщиковым, а также подписал с защитником Русланом Ибатуллиным пробное соглашение.
Берлёв прошедший сезон провёл в немецком «Крефельде», за который сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Германии и набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.
Гребенщиков в прошедшем сезоне выступал за четыре команды: начал сезон в подольском «Витязе», за который сыграл семь матчей в КХЛ. Конец регулярного чемпионата форвард провёл в хабаровском «Амуре», где забил три гола и отдал пять передач в 24 играх. Также он играл за «Рязань» в ВХЛ (11 матчей, семь очков (4+3)) и выступал за шведский «Вестерос»: сыграл в 11 играх регулярки, где набрал четыре балла (1+3), а также провёл три встречи в плей-офф.
В КХЛ на его счету 203 матча, в которых он набрал 50 (30+20) очков.
Ибатуллин в КХЛ провёл 18 матчей за «Адмирал» в сезоне-2019/2020, а в сезоне-2021/2022 выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.
- 8 мая 2022
-
15:04
-
13:29
-
13:25
-
13:05
-
12:29
-
12:07
-
11:39
-
11:20
-
09:41
-
09:22
-
08:37
-
08:00
-
07:40
-
05:17
-
04:54
-
04:44
-
04:23
-
03:54
-
03:39
-
03:31
-
02:52
-
02:16
- 7 мая 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
23:16
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:51
-
22:45