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Михаил Пашнин прокомментировал подписание контракта со СКА

Михаил Пашнин прокомментировал подписание контракта со СКА
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Защитник Михаил Пашнин прокомментировал заключение соглашения с санкт-петербургским СКА.

«Рад стать частью такой мощной команды, как СКА. В Питере из года в год собирают крепкий коллектив, работают сильные тренеры, есть все условия, чтобы играть и побеждать. При этом в команде много талантливой молодёжи, видно, что клуб работает и на перспективу.

Мне близок тот хоккей, в который играет СКА – быстрый, атакующий, активный. Такая игра нравится зрителям, хорошо знаю, как непросто играть против Питера. Болельщики здесь любят хоккей, любят команду, так что с нетерпением жду, когда смогу на себе ощутить эту поддержку», — приводит слова Пашнина официальный сайт СКА.

Ранее стало известно, что 32-летний защитник подписал с армейцами двухлетнее соглашение.

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