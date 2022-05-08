Михаил Пашнин прокомментировал подписание контракта со СКА

Защитник Михаил Пашнин прокомментировал заключение соглашения с санкт-петербургским СКА.
«Рад стать частью такой мощной команды, как СКА. В Питере из года в год собирают крепкий коллектив, работают сильные тренеры, есть все условия, чтобы играть и побеждать. При этом в команде много талантливой молодёжи, видно, что клуб работает и на перспективу.
Мне близок тот хоккей, в который играет СКА – быстрый, атакующий, активный. Такая игра нравится зрителям, хорошо знаю, как непросто играть против Питера. Болельщики здесь любят хоккей, любят команду, так что с нетерпением жду, когда смогу на себе ощутить эту поддержку», — приводит слова Пашнина официальный сайт СКА.
Ранее стало известно, что 32-летний защитник подписал с армейцами двухлетнее соглашение.
- 8 мая 2022
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:39
-
19:30
-
18:53
-
18:14
-
17:26
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29
-
13:25
-
13:05
-
12:29
-
12:07
-
11:39
-
11:20
-
09:41
-
09:22
-
08:37
-
08:00
-
07:40
-
05:17
-
04:54
-
04:44
-
04:23
-
03:54
-
03:39
-
03:31
-
02:52
-
02:16
- 7 мая 2022
-
23:57
-
23:52