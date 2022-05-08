СКА сообщил о подписании нового контракта с форвардом Галимовым
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Санкт-петербургский СКА сообщил о подписании нового соглашения с нападающим Эмилем Галимовым.
Как сообщает пресс-служба армейцев, контракт заключён сроком на четыре года.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний Галимов принял участие в 36 встречах, забросив четыре шайбы и отдав шесть голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина 2022 года форвард провёл 13 матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре голевых передачи.
Ранее Галимов выступал в КХЛ за «Нефтехимик» (2010-2011, 2018-2019), ярославский «Локомотив» (2011-2017, 2018), а также казанский «Ак Барс» (2018-2019).
Напомним, СКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (3-4).
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