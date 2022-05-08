С. Зубов — о победе в St. Petersburg Cup: в канун 9 мая Россия обязана была это сделать

Главный тренер сборной России Сергей Зубов подвёл итоги турнира St. Petersburg Cup, в финале которого российская команда обыграла Беларусь (3:2).



«Во-первых, хочется сказать огромное спасибо игрокам. Ребят собирали, можно сказать, с самолётов, многие уже имели планы на отдых, поэтому пришлось нелегко. Спасибо им за то, что приехали и выиграли турнир. Также огромное спасибо дворцу «Юбилейный» и его руководству за тёплый приём. Хочется поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли поддержать. Мы чувствовали, что играем за страну, за сборную. Что касается игры, то начало было не тем, что ожидали. Сборная Беларуси вышла на матч чуть больше заряженной, мы быстро пропустили два гола, в меньшинстве неправильно сыграли. Важно то, что мы нашли силы, волю к победе, перевернули ход этой встречи и добились победы.



Победа в этом турнире значит многое. В канун 9 мая мы обязаны были это сделать. Очень рад, что я был частью этого.



Вратарь Николаев много помогал защитникам? Мы смотрим на каждого игрока по его способностям, и Дмитрий Николаев действительно хорошо владеет клюшкой. Конечно, это часть тактики. Он выходит и начинает атаки. Сегодня в конце матча был момент опрометчивой игры, однако он выправил ситуацию.



Игра Беларуси? Во время второй игры в Туле нам пришлось очень нелегко в третьем периоде, команда соперника добавила и в скорости, и в атаке. Мы настраивались на каждый матч и оценивали соперника, знали их сильные стороны, но борьба была во всех четырёх играх.



Кто из игроков наиболее проявил себя и получит вызов на следующий сбор национальной команды? Все ребята отлично поработали. У нас есть лидеры, которые сегодня проявили себя с лучшей стороны. Отдельно кого-то выделять не стану, это командная победа.



Сезон завершён. Какие дальнейшие планы? У национальной команды начинается отпуск, но у нас в планах провести подготовку и турнир молодёжных команд. Работа продолжается», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Арина Гончарова.