Третьяк: многим сыгравшим на St. Petersburg Cup предстоит годами отстаивать честь страны

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги матчей национальной команды в мае.



«Время с 1 по 8 мая было временем экспериментов. Впервые сборная России в мае играла домашние матчи в регионах. Впервые организовали и провели международный турнир в Санкт-Петербурге. И, безусловно, эксперимент удался. Я очень этому рад и поздравляю всех, кому дорог отечественный хоккей.



Поздравляю болельщиков – и от всего сердца благодарю их за искреннюю поддержку национальной команды. Более 15 тысяч зрителей посетили матчи сборной России на St. Petersburg Cup, на финале был супераншлаг – ни одного свободного места на арене. Очень рад, что жители Тулы и Санкт-Петербурга в мае смогли вживую посмотреть на национальную команду, насладиться напряжёнными международными играми. Кстати, феноменальная поддержка была и в онлайне. Более 1,5 миллиона человек следили за трансляциями матчей St. Petersburg Cup только через интернет, без учёта ТВ-рейтингов. Сборная чувствует это внимание, эти эмоции. Поддержка очень важна для команды.



Международный хоккей отличается от той игры, которую мы видим в КХЛ или МХЛ. Там свои требования, свои реалии, свои тактические нюансы. Очень важно дать игрокам возможность почувствовать этот хоккей, требования, которые он предъявляет. Ведь многим, кто выходил на лёд в матчах St. Petersburg Cup, предстоит годами отстаивать честь страны на различных международных соревнованиях», — сказал Третьяк.