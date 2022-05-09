Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира – 2022

Сборная Чехии в «Твиттере» объявила состав на чемпионат мира – 2022.



Вратари:



Лукаш Достал, Марек Лангхамер, Карел Веймелка.



Защитники:



Давид Иржичек, Михал Йордан, Филип Гронек, Томаш Кундратек, Давид Мусил, Давид Скленичка, Ян Шкотка, Радим Шимек.



Нападающие:

Матей Блюмель, Иржи Чернак, Роман Червенка, Якуб Флек, Томаш Гертл, Петер Холик, Петер Кодытек, Давид Крейчи, Доминик Симон, Михал Шпачек, Иржи Смейкал, Матей Странски, Якуб Врана, Гинек Загорна.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Чехии сыграет в группе B вместе с командами Швеции, Латвии, Норвегии, Финляндии, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.