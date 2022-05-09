Тренер «Питтсбурга» – о Шестёркине: его нелегко обыграть. Мы должны усложнить ему игру
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о том, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин будет играть в четвёртом матче серии плей-офф.
«Его нелегко обыграть. Я думаю, что до сих пор наши ребята проделывали очень хорошую работу, пытаясь создать трафик перед воротами и затруднить обзор для Шестёркина.
Мы должны продолжать это делать, пытаться усложнить ему игру», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что именно Шестёркин займёт место в воротах «рейнджерс» на четвёртый матч серии. Пока «Питтсбург» ведёт со счётом 2-1.
Напомним, четвёртая встреча состоится завтра, 10 мая, и начнётся в 2:00 мск. Она пройдёт на домашней арене «Пингвинз».
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