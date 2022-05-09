Галлан: ожидаю от Шестёркина выдающейся игры в следующем матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, что продолжит доверять российскому голкиперу «синерубашечников» Игорю Шестёркину несмотря на четыре пропущенные шайбы и замену в первом периоде третьей встречи 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции c «Питтсбург Пингвинз» (3:7).

«Ожидаю от Игоря выдающейся игры. То, что было в прошлом матче, — единичный случай. С ним нет никаких проблем», — приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

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В нынешнем плей-офф НХЛ Шестёркин провёл три встречи, в которых отражал 92,8% бросков, пропуская в среднем 3,23 шайбы за игру.

Напомним, следующий матч, в котором «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», пройдёт в ночь на вторник, 10 мая. Начало – 2:00 мск.