Галлан: ожидаю от Шестёркина выдающейся игры в следующем матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, что продолжит доверять российскому голкиперу «синерубашечников» Игорю Шестёркину несмотря на четыре пропущенные шайбы и замену в первом периоде третьей встречи 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции c «Питтсбург Пингвинз» (3:7).
«Ожидаю от Игоря выдающейся игры. То, что было в прошлом матче, — единичный случай. С ним нет никаких проблем», — приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?
В нынешнем плей-офф НХЛ Шестёркин провёл три встречи, в которых отражал 92,8% бросков, пропуская в среднем 3,23 шайбы за игру.
Напомним, следующий матч, в котором «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», пройдёт в ночь на вторник, 10 мая. Начало – 2:00 мск.
- 9 мая 2022
-
05:46
-
04:50
-
04:27
-
04:08
-
03:31
-
03:23
-
02:16
-
02:00
-
01:46
-
01:21
-
00:25
- 8 мая 2022
-
23:13
-
23:04
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:39
-
19:30
-
18:53
-
18:14
-
17:26
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29
-
13:25
-
13:05