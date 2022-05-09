Хедман, Макар и Йози — финалисты «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику НХЛ

Виктор Хедман, Кейл Макар и Роман Йози претендуют на «Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.
Финалистами стали три хоккеиста, набравшие наибольшее количество голосов среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных писателей. Обладатели призов будут объявлены во время финалов конференций и финала Кубка Стэнли. Точные даты, формат и время будут названы позже.
В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 Хедман провёл за «Тампа-Бэй Лайтнинг» 82 матча, набрав 85 (20+65) очков при полезности «+26». На счету Йози 80 встреч за «Нэшвилл Предаторз», он набрал 96 (23+73) очков при общей полезности «+13». Макар принял участие в 77 играх за «Колорадо Эвеланш», заработав 86 (28+58) очков при показателе полезности «+48».
Уже известны обладатели трёх наград, вручаемых по статистике:
«Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 123 очка);
«Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер) — Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 60 голов);
«Дженнингс Трофи» (награда голкиперам самой малопропускающей команды в регулярном чемпионате) — Фредерик Андерсен и Антти Раанта («Каролина Харрикейнз»).
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