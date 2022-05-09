Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в четвёртом матче с «Флоридой»

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах столичного клуба в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», сообщает журналист Саманта Пелл.
Самсонов одержал первую победу в карьере в плей-офф Кубка Стэнли в третьем матче серии с «пантерами» (6:1). Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.
Прежде Самсонов принял участие в одном матче в текущем плей-офф, заменив Витека Ванечека во второй встрече и не пропустив, однако «Вашингтон» всё равно проиграл (1:5). Помимо этого, российский вратарь сыграл ещё три встречи в плей-офф, но и там ни разу не смог победить.
Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч между «Вашингтоном» и «Флоридой» состоится в Вашингтоне во вторник, 10 мая. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.
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