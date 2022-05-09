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Овечкин стал лидером в неофициальном рейтинге количества хитов в истории плей-офф НХЛ

Овечкин стал лидером в неофициальном рейтинге количества хитов в истории плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сумел провести шесть силовых приёмов в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз» (6:1).

36-летний форвард вышел на первое место по количеству силовых приёмов в истории плей-офф НХЛ в неофициальном рейтинге, сообщает Russian Machine Never Breaks. На счету Овечкина 615 хитов, он обошёл экс-защитника «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» Брукса Орпика (611 силовых приёмов).

Рейтинг считается неофициальным, потому что количество силовых приёмов в Национальной хоккейной лиге считается лишь с сезона-2005/2006. Именно тогда Овечкин провёл первый сезон за «Вашингтон».

Счёт в серии между «Вашингтоном» и «Флоридой» — 2-1 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч состоится во вторник, 10 мая. Начало — в 2:00 мск.

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