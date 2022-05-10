Яков Тренин отметился дублем по ходу матча «Нэшвилл» — «Колорадо»

В эти минуты в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит четвёртый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче — 2:2.
На 17-й минуте второго периода второй гол в ворота «Колорадо» забил российский нападающий Яков Тренин. Россиянин отличился после передачи канадского форварда Колтона Сиссонса и нападающего Таннера Жано.
Таким образом, на счету Тренина в этом матче дубль.
Этот гол стал третьим для Якова в текущем розыгрыше плей-офф. Всего в плей-офф у нападающего 10 игр и 5 заброшенных шайб.
Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Третий матч команда выиграла со счётом 7:3.
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