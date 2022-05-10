Малкин обогнал Ягра и занял третье место по голам за «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, он забил 66-й гол в Кубке Стэнли в карьере и обогнал Яромира Ягра, на счету которого было 65 голов за команду. Теперь Малкин занимает единоличное третье место среди игроков «Питтсбурга» по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ.



Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В плей-офф НХЛ Евгений провёл 177 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач. В серии с «Рейнджерс» в этом сезоне российский нападающий набрал 3 (2+1) очка в четырёх матчах.



После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Первая встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третий матч закончился со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».



Следующая встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 12 мая. Начало — в 2:00 мск.