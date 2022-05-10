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Евгений Малкин установил российский рекорд по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ и превзошёл достижение Яромира Ягра

Легенды, подвиньтесь! Малкин обновил мощный русский рекорд НХЛ и обошёл самого Ягра
Сергей Емельянов
Евгений Малкин
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Российский форвард произвёл контрольный выстрел в четвёртом матче серии с «Рейнджерс» и разом установил два очень крупных личных достижения.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» специализируется на точечных ударах. В первом матче противостояния россиянин отметился победной шайбой в третьем овертайме, удачно сыграв на подправлении на пятаке перед воротами Игоря Шестёркина. Та победа позволила команде Майкла Салливана почувствовать уверенность в своих силах, которая очень сильно пригодилась «пингвинам» в следующих матчах.

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Сам же 35-летний форвард на время ушёл в тень и не смог отметиться результативными действиями во втором и третьем матчах. Не очень заметен Евгений был и на протяжении большей части четвёртой встречи, со стороны наблюдая за тем, как его партнёры в клочья разрывают оборону «Рейнджерс». Уже к 24-й минуте матча в активе капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби было три результативных действия. Для начала Сид отметился голом в большинстве, а затем совершил ассистентский дубль, приняв активное участие в голах Майка Мэтисона и Джейка Гюнцеля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафренье (Шнайдер) – 02:06 (5x5)   1:1 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 11:17 (5x4)   2:1 Мэтисон (Кросби) – 23:14 (5x5)   3:1 Гюнцель (Раст, Кросби) – 23:38 (5x5)   4:1 Фридман (Блюгерс, Бойл) – 31:22 (5x4)   4:2 Фокс (Панарин, Зибанеджад) – 34:04 (5x5)   5:2 Хайнен (Летанг) – 38:53 (5x5)   6:2 Картер (Цукер) – 39:28 (5x5)   7:2 Малкин (Капанен) – 52:22 (5x5)

Второй и третий гол «Питтсбурга» настолько сильно деморализовали «Рейнджерс», что шайбы в ворота Игоря Шестёркина начали сыпаться буквально как из рога изобилия. Ещё до перерыва отличились Марк Фридман, Дэнтон Хайнен и Джефф Картер, и на этом фоне гол Адама Фокса ничего не мог поменять в общей картине встречи. Сверхубедительные 6:2 после 40 минут игры в пользу «Пингвинз» не оставляли никаких сомнений в итоговой победе команды Салливана в четвёртом матче серии.

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Во втором перерыве тренерский штаб «Рейнджерс» был вынужден во втором матче кряду произвести замену голкипера – и на третий период в воротах «синерубашечников» появился Александр Георгиев. К этому времени гости прекратили уже всяческое сопротивление, и в этой связи работы у российского вратаря в заключительном периоде хватало с избытком. До поры до времени Александр умудрялся оставаться сухим, но Малкин всё-таки нашёл способ поразить его владения. Получив шайбу от Каспери Капанена, Евгений парой касаний подработал её себе под бросок, и с неудобной руки вогнал игровой снаряд под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол не нёс в себе никакой большой ценности для определения итогового результата, но для самого Малкина оказался поистине историческим достижением. Воспитанник магнитогорского хоккея набрал 177-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ и стал единоличным обладателем российского рекорда по этому показателю. Перед началом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли лучшим россиянином по очкам в плей-офф был великий Сергей Фёдоров, завершивший карьеру в лиге на отметки 176 баллов. Но Малкину хватило четырёх матчей, чтобы не только отыграть два очка отставания у Сергея, но и превзойти его результат.

ИгрокМатчиОчки
1Евгений Малкин174177
2Сергей Фёдоров183176
3Александр Овечкин145140
4Никита Кучеров117132
5Сергей Зубов164117
6Павел Дацюк157113
7Алексей Ковалёв123100
8Игорь Ларионов15097
9Сергей Гончар14190
10Александр Могильный12486

Достаточно бросить беглый взгляд на топ-10 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ среди россиян, чтобы понять, что реальный шанс превзойти установленное достижение Малкиным имеет только более молодой Никита Кучеров. 28-летний форвард «Тампы» уступает Евгению 45 очков, но учитывая, сколько баллов набирал Никита в чемпионские розыгрыши (34 и 32 соответственно), отыграть такое отставание ему по силам теоретически за несколько лет, если «Тампа» будет продолжать оставаться столь же успешной в плей-офф. Впрочем, на данный момент «Питтсбург» находится даже ближе к выходу во второй раунд, чем защищающие титул «молнии», у которых в серии с «Торонто» пока что полное равенство (2-2). И Малкин тоже не собирается останавливаться на достигнутом показателе.

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Сегодня Евгений заодно положил себе в копилку ещё и выход на третье место в клубной истории по голам в плей-офф. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли оформил 66-й гол в кубковых матчах и улучшил результат легендарного Яромира Ягра (65). Впереди только абсолютные иконы «Питтсбурга» — Марио Лемье (76) и также отличившийся сегодня Кросби (71).

Счёт в серии между командами стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между американскими клубами состоится в ночь на 12 мая, начало встречи в 02:00 мск. И теперь у «Пингвинз» есть три попытки, чтобы нанести последний удар по «Рейнджерс» и отправить команду Артемия Панарина в отпуск.

Но в стане парней с Бродвея не теряют самообладания и продолжают верить в свои силы. «Сыграет ли Шестёркин в пятом матче серии? Он вернётся в ворота, готовый принести нам победу», — выразил уверенность Галлан после сокрушительного поражения в Питтсбурге. За ближайшие 48 часов Игорю нужно совершить полную перезагрузку, чтобы подтвердить слова своего тренера в деле.

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