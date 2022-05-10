Легенды, подвиньтесь! Малкин обновил мощный русский рекорд НХЛ и обошёл самого Ягра

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» специализируется на точечных ударах. В первом матче противостояния россиянин отметился победной шайбой в третьем овертайме, удачно сыграв на подправлении на пятаке перед воротами Игоря Шестёркина. Та победа позволила команде Майкла Салливана почувствовать уверенность в своих силах, которая очень сильно пригодилась «пингвинам» в следующих матчах.

Сам же 35-летний форвард на время ушёл в тень и не смог отметиться результативными действиями во втором и третьем матчах. Не очень заметен Евгений был и на протяжении большей части четвёртой встречи, со стороны наблюдая за тем, как его партнёры в клочья разрывают оборону «Рейнджерс». Уже к 24-й минуте матча в активе капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби было три результативных действия. Для начала Сид отметился голом в большинстве, а затем совершил ассистентский дубль, приняв активное участие в голах Майка Мэтисона и Джейка Гюнцеля.

Второй и третий гол «Питтсбурга» настолько сильно деморализовали «Рейнджерс», что шайбы в ворота Игоря Шестёркина начали сыпаться буквально как из рога изобилия. Ещё до перерыва отличились Марк Фридман, Дэнтон Хайнен и Джефф Картер, и на этом фоне гол Адама Фокса ничего не мог поменять в общей картине встречи. Сверхубедительные 6:2 после 40 минут игры в пользу «Пингвинз» не оставляли никаких сомнений в итоговой победе команды Салливана в четвёртом матче серии.

Новость по теме Игорь Шестёркин пропустил пять голов во втором периоде матча с «Питтсбургом»

Во втором перерыве тренерский штаб «Рейнджерс» был вынужден во втором матче кряду произвести замену голкипера – и на третий период в воротах «синерубашечников» появился Александр Георгиев. К этому времени гости прекратили уже всяческое сопротивление, и в этой связи работы у российского вратаря в заключительном периоде хватало с избытком. До поры до времени Александр умудрялся оставаться сухим, но Малкин всё-таки нашёл способ поразить его владения. Получив шайбу от Каспери Капанена, Евгений парой касаний подработал её себе под бросок, и с неудобной руки вогнал игровой снаряд под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол не нёс в себе никакой большой ценности для определения итогового результата, но для самого Малкина оказался поистине историческим достижением. Воспитанник магнитогорского хоккея набрал 177-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ и стал единоличным обладателем российского рекорда по этому показателю. Перед началом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли лучшим россиянином по очкам в плей-офф был великий Сергей Фёдоров, завершивший карьеру в лиге на отметки 176 баллов. Но Малкину хватило четырёх матчей, чтобы не только отыграть два очка отставания у Сергея, но и превзойти его результат.

№ Игрок Матчи Очки 1 Евгений Малкин 174 177 2 Сергей Фёдоров 183 176 3 Александр Овечкин 145 140 4 Никита Кучеров 117 132 5 Сергей Зубов 164 117 6 Павел Дацюк 157 113 7 Алексей Ковалёв 123 100 8 Игорь Ларионов 150 97 9 Сергей Гончар 141 90 10 Александр Могильный 124 86

Достаточно бросить беглый взгляд на топ-10 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ среди россиян, чтобы понять, что реальный шанс превзойти установленное достижение Малкиным имеет только более молодой Никита Кучеров. 28-летний форвард «Тампы» уступает Евгению 45 очков, но учитывая, сколько баллов набирал Никита в чемпионские розыгрыши (34 и 32 соответственно), отыграть такое отставание ему по силам теоретически за несколько лет, если «Тампа» будет продолжать оставаться столь же успешной в плей-офф. Впрочем, на данный момент «Питтсбург» находится даже ближе к выходу во второй раунд, чем защищающие титул «молнии», у которых в серии с «Торонто» пока что полное равенство (2-2). И Малкин тоже не собирается останавливаться на достигнутом показателе.

Сегодня Евгений заодно положил себе в копилку ещё и выход на третье место в клубной истории по голам в плей-офф. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли оформил 66-й гол в кубковых матчах и улучшил результат легендарного Яромира Ягра (65). Впереди только абсолютные иконы «Питтсбурга» — Марио Лемье (76) и также отличившийся сегодня Кросби (71).

Счёт в серии между командами стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между американскими клубами состоится в ночь на 12 мая, начало встречи в 02:00 мск. И теперь у «Пингвинз» есть три попытки, чтобы нанести последний удар по «Рейнджерс» и отправить команду Артемия Панарина в отпуск.

Но в стане парней с Бродвея не теряют самообладания и продолжают верить в свои силы. «Сыграет ли Шестёркин в пятом матче серии? Он вернётся в ворота, готовый принести нам победу», — выразил уверенность Галлан после сокрушительного поражения в Питтсбурге. За ближайшие 48 часов Игорю нужно совершить полную перезагрузку, чтобы подтвердить слова своего тренера в деле.