Картер: Шестёркин — чертовски хороший вратарь. «Питтсбург» пытается усложнить ему жизнь
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер прокомментировал игру с российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным в рамках серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
«Очевидно, что Шестёркин — чертовски хороший вратарь. Возможно, лучший вратарь в лиге за весь год. Так что мы пытаемся усложнить ему задачу. К счастью, мы добиваемся определённого успеха», — приводит слова Картера официальный сайт НХЛ.
Напомним, в четвёртой встрече серии «пингвины» одержали победу со счётом 7:2. Шестёркин пропустил шесть шайб, после чего был заменён на Александра Георгиева.
Счёт в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в четверг, 12 мая, в Нью-Йорке. Начало — в 2:00 по московскому времени.
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