Салливан: Кросби играет вдохновляюще. Он действительно хорош в плей-офф, его планка высока
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после четвёртого матча серии плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) поделился мнением об игре капитана клуба Сидни Кросби.
«Он показывает отличное выступление. Кросби действительно хорошо играет в плей-офф с тех пор, когда я здесь, его планка высока… Он играет вдохновляюще.
У нас есть группа ветеранов. Эти ребята прошли через многое. Все понимают, в каком положении мы находимся. Мы должны выйти и забрать следующий матч, показать нашу лучшую игру на льду», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в четверг, 12 мая, в Нью-Йорке. Начало — в 2:00 мск.
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