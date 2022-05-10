Салливан: Кросби играет вдохновляюще. Он действительно хорош в плей-офф, его планка высока

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после четвёртого матча серии плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) поделился мнением об игре капитана клуба Сидни Кросби.



«Он показывает отличное выступление. Кросби действительно хорошо играет в плей-офф с тех пор, когда я здесь, его планка высока… Он играет вдохновляюще.



У нас есть группа ветеранов. Эти ребята прошли через многое. Все понимают, в каком положении мы находимся. Мы должны выйти и забрать следующий матч, показать нашу лучшую игру на льду», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.



Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в четверг, 12 мая, в Нью-Йорке. Начало — в 2:00 мск.