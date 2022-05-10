Овечкин забивал в каждой серии плей-офф НХЛ, в которой принимал участие. Их набралось 23

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забивал в каждой серии плей-офф НХЛ, в которой принимал участие, сообщает RMNB.

После гола российского нападающего в матче с «Флоридой Пантерз» в текущем розыгрыша Кубка Стэнли таких серий стало 23. Всего он за это время забросил 72 шайбы.

До 2008 года «Вашингтон» не попадал в плей-офф. В сезоне-2007/2008 «столичные» вышли на «Филадельфию Флайерз», которой уступили 3-4. Тогда Овечкин забил четыре гола. На следующий сезон на счету «Вашингтона» было две серии: с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3, три гола Овечкина) и «Питтсбург Пингвинз» (3-4, восемь шайб). В сезоне-2009/2010 команда проиграла в первом раунде «Монреаль Канадиенс» (3-4), россиянин пять раз поражал ворота соперников. На следующий год в двух сериях, с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-1) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4), Овечкин забил в сумме пять голов.

В сезоне-2011/2012 капитан «столичных» дважды забил «Бостон Брюинз» (4-3) и трижды — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4). В следующем плей-офф «Вашингтон» вылетел в первом раунде от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4), Овечкин забросил всего одну шайбу. В сезоне-2013/2014 «Кэпиталз» не попали в плей-офф, а затем, пройдя «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3, два гола Овечкина), вылетели от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4, три шайбы). На следующий год «Вашингтон» прошёл «Филадельфию Флайерз» (4-2, три гола), но проиграл во втором раунде «Питтсбург Пингвинз» (2-4, две шайбы). В сезоне-2016/2017 Овечкин трижды поразил ворота «Торонто Мейпл Лифс» (4-2) и ещё дважды — ворота «Питтсбурга» (3-4).

В победном плей-офф российский нападающий пять раз забил «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), три раза — «Питтсбург Пингвинз» (4-2), четыре раза поразил ворота «Тампы» (4-3) и ещё трижды отметился в финале с «Вегас Голден Найтс» (4-1). На следующий год Овечкин забросил четыре шайбы в серии с «Каролиной Харрикейнз» (3-4), в сезоне-2019/2020 столько же раз забил «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4). В прошлом сезоне Овечкин смог дважды забросить «Бостону» (1-4).