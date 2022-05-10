Игорь Шестёркин вошёл в топ-3 номинантов на «Везина Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошёл в число номинантов на «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Кроме него, в топ-3 претендентов на приз вошли Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз» и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, 26-летний Шестёркин стал лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. Коэффициент надёжности голкипера составил 2,07, а процент отражённых бросков — 93,5. В регулярном чемпионате вратарь провёл 53 матча и оформил в них шесть шат-аутов. Это его третий сезон в НХЛ. Ранее на его счету было 48 матчей и два шат-аута – оба в прошлом сезоне. В плей-офф он пока что сыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при коэффициенте надёжности 4.26 и проценте отражённых бросков 90,5.

32-летний Маркстрём сыграл 61 матч, одержав победы в 37 из них при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.22. 27-летний Сарос провёл 67 матчей, в которых одержал 38 побед при 91,8% сейвов и коэффициенте надёжности 2.64.