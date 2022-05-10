В «Автомобилисте» высказались о ситуации с контрактами Голышева и Да Косты

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о ситуации с 27-летним российским нападающим Анатолием Голышевым и 32-летним французским форвардом Стефаном Да Костой.
«По поводу Голышева — всё идёт согласно регламенту, следующий шаг за Голышевым, ему сделано предложение о продлении контракта.
У Да Косты действующий контракт с „Автомобилистом“, — приводит слова Гросса ТАСС.
Напомним, Голышев является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ. В марте 2021 года россиянин расторг контракт с екатеринбургской командой и продолжил карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», однако в декабре вернулся в КХЛ. Он выступает за «Автомобилист» с 2013 года, за это время он сыграл 409 матчей, в которых набрал 222 (110+112) очка. В завершившемся сезоне Голышев принял участие в шести встречах, забросив шайбу и отдав результативную передачу.
Да Косте играет за «Автомобилист» с 2021 года, кроме того, он выступал за клуб в сезоне-2018/2019. В завершившемся сезоне Да Коста сыграл 40 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков.
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