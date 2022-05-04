Известный агент рассказал о будущем Антона Бурдасова, Дамира Жафярова и Сергея Шумакова

Известный агент Шуми Бабаев поделился мыслями о будущем своих клиентов — Антона Бурдасова из СКА, Дамира Жафярова из «Торпедо» и Сергея Шумакова из «Автомобилиста».
«По поводу всех этих игроков ведутся переговоры. Бурдасов, думаю, в ближайшее время определится с клубом. Жафяров сказал, что будет до конца мая ждать варианты из НХЛ. Но до этого времени мы определимся с командой в КХЛ и, если предложение из-за океана не поступит до 30 мая, подпишем контракт здесь.
Если говорить о Шумакове, то переговоры ведутся с несколькими клубами. Мы пока не торопимся, пока неизвестно, будут ли в КХЛ легионеры. Могут открыться места в других клубах, которые ещё закрыты. Время есть, торопиться некуда.
Действительно ли Бурдасов может перейти в «Трактор»? Переговоры ведутся с несколькими клубами. Я бы не хотел уточнять, куда конкретно он перейдёт, но это станет ясно уже скоро», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
- 4 мая 2022
-
21:20
-
20:55
-
20:32
-
20:09
-
19:55
-
19:32
-
19:15
-
18:55
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:24
-
17:00
-
16:46
-
16:36
-
16:28
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
14:35
-
14:22
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:44