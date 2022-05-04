Известный агент рассказал о будущем Антона Бурдасова, Дамира Жафярова и Сергея Шумакова

Известный агент Шуми Бабаев поделился мыслями о будущем своих клиентов — Антона Бурдасова из СКА, Дамира Жафярова из «Торпедо» и Сергея Шумакова из «Автомобилиста».



«По поводу всех этих игроков ведутся переговоры. Бурдасов, думаю, в ближайшее время определится с клубом. Жафяров сказал, что будет до конца мая ждать варианты из НХЛ. Но до этого времени мы определимся с командой в КХЛ и, если предложение из-за океана не поступит до 30 мая, подпишем контракт здесь.



Если говорить о Шумакове, то переговоры ведутся с несколькими клубами. Мы пока не торопимся, пока неизвестно, будут ли в КХЛ легионеры. Могут открыться места в других клубах, которые ещё закрыты. Время есть, торопиться некуда.



Действительно ли Бурдасов может перейти в «Трактор»? Переговоры ведутся с несколькими клубами. Я бы не хотел уточнять, куда конкретно он перейдёт, но это станет ясно уже скоро», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

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