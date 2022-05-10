The Athletic о провале Шестёркина: в ДНК «Пингвинз» заложено ломать вратарей, даже великих

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1-3). За последние два матча вратарь пропустил 10 шайб. Его дважды меняли в ходе встреч — сначала после первого периода, затем после второго.

«О Шестёркине.



Вау. Он пропустил 10 голов в трёх периодах в Питтсбурге и 16 — во всей серии, несмотря на то, что в последних двух встречах в Питтсбурге он пропустил в сумме целый хоккейный матч.



Легко сказать, что Шестёркин сломался. Может, так есть, а может, и нет. Посмотрим. Он не мог вдруг разучиться играть, его физические данные всё ещё значительны.



«Рейнджерс» приняли правильное решение, выпустив его в пятом матче. Он невероятно одарён, Шести — их парень. Он по-прежнему даёт им наилучшие шансы на победу в этой серии, хотя его выступление в Питтсбурге было ошеломляюще плохим.



В ДНК «Пингвинз» заложено ломать вратарей, даже великих. Они делают это уже около 35 лет и продолжают. Возможно, это именно то, что мы сейчас наблюдаем», — приводит слова Йохе The Athletic.