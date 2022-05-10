Трое россиян попали в топ-20 самых талантливых игроков драфта НХЛ по версии The Athletic

Известное издание The Athletic представил обновлённый рейтинг самых талантливых игроков, которые выйдут на драфт 2022 года в НХЛ.
В топ-20 вошло трое российских игроков: нападающий Данила Юров, которого поставили на девятое место, форвард Иван Мирошниченко (11-е место) и защитник Павел Минтюков (16-й).
Рейтинг драфта-2022:
1. Шейн Райт (нападающий) — Канада;
2. Юрай Слафковски (нападающий) — Словакия;
3. Логан Кули (нападающий) — США;
4. Давид Йиричек (защитник) — Чехия;
5. Шимон Немец (защитник) — Словакия;
...
9. Данила Юров (нападающий) — Россия;
...
11. Иван Мирошниченко (нападающий) — Россия;
...
16. Павел Минтюков (защитник) — Россия.
Напомним, драфт состоится в ночь с 10 на 11 мая (по московскому времени). В жеребьёвке будут участвовать 16 клубов, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.
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