Трое россиян попали в топ-20 самых талантливых игроков драфта НХЛ по версии The Athletic

Известное издание The Athletic представил обновлённый рейтинг самых талантливых игроков, которые выйдут на драфт 2022 года в НХЛ.



В топ-20 вошло трое российских игроков: нападающий Данила Юров, которого поставили на девятое место, форвард Иван Мирошниченко (11-е место) и защитник Павел Минтюков (16-й).



Рейтинг драфта-2022:



1. Шейн Райт (нападающий) — Канада;

2. Юрай Слафковски (нападающий) — Словакия;

3. Логан Кули (нападающий) — США;

4. Давид Йиричек (защитник) — Чехия;

5. Шимон Немец (защитник) — Словакия;

...

9. Данила Юров (нападающий) — Россия;

...

11. Иван Мирошниченко (нападающий) — Россия;

...

16. Павел Минтюков (защитник) — Россия.

Напомним, драфт состоится в ночь с 10 на 11 мая (по московскому времени). В жеребьёвке будут участвовать 16 клубов, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли.