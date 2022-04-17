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The Hockey Writers: «Оттава» должна забрать Ивана Мирошниченко на драфте НХЛ

The Hockey Writers: «Оттава» должна забрать Ивана Мирошниченко на драфте НХЛ
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Известное издание The Hockey Writers считает, что «Оттава Сенаторз» должна забрать российского нападающего Ивана Мирошниченко на драфте НХЛ 2022 года.

«Сенаторы» должны выбрать Мирошниченко. С праворуким защитником, выбранным в начале первого раунда, и вратарями, которые всё ещё находятся в пределах досягаемости с их более поздними пиками, сенаторам следует ухватиться за шанс выбрать крайнего нападающего Ивана Мирошниченко с их самым ранним выбором во втором раунде. Он удовлетворяет их самые большие потребности и является талантом первого круга.

«Сенаторам» очень нужно забивать. Они находятся сразу за пятёркой худших в НХЛ по количеству голов в этом сезоне, всего 200 голов в 74 матчах, что составляет 2,70 голов за встречу. Этого просто недостаточно, чтобы регулярно выигрывать хоккейные матчи.

Визитная карточка Мирошниченко — его бросок. Он бросает с кистей смертоносно и быстро и имеет мощный щелчок, который он часто использует в большинстве матчей. Как правша он мог бы оказаться в паре с Джошем Норрисом, дав «сенаторам» забавный дуэт в игре в большинстве на долгие годы. Он также сильный и ловкий, с мощным телом, которое может стать помехой для противоборствующих команд, когда он выйдет играть», — говорится в сообщении.

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