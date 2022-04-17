The Hockey Writers: «Оттава» должна забрать Ивана Мирошниченко на драфте НХЛ

Известное издание The Hockey Writers считает, что «Оттава Сенаторз» должна забрать российского нападающего Ивана Мирошниченко на драфте НХЛ 2022 года.

«Сенаторы» должны выбрать Мирошниченко. С праворуким защитником, выбранным в начале первого раунда, и вратарями, которые всё ещё находятся в пределах досягаемости с их более поздними пиками, сенаторам следует ухватиться за шанс выбрать крайнего нападающего Ивана Мирошниченко с их самым ранним выбором во втором раунде. Он удовлетворяет их самые большие потребности и является талантом первого круга.



«Сенаторам» очень нужно забивать. Они находятся сразу за пятёркой худших в НХЛ по количеству голов в этом сезоне, всего 200 голов в 74 матчах, что составляет 2,70 голов за встречу. Этого просто недостаточно, чтобы регулярно выигрывать хоккейные матчи.



Визитная карточка Мирошниченко — его бросок. Он бросает с кистей смертоносно и быстро и имеет мощный щелчок, который он часто использует в большинстве матчей. Как правша он мог бы оказаться в паре с Джошем Норрисом, дав «сенаторам» забавный дуэт в игре в большинстве на долгие годы. Он также сильный и ловкий, с мощным телом, которое может стать помехой для противоборствующих команд, когда он выйдет играть», — говорится в сообщении.