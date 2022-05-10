«Сочи» подписал контракт с вратарём системы «Тампы» Алексеем Мельничуком

Голкипер Алексей Мельничук подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что соглашение рассчитано на два года.



Ранее «Сочи» выменял права на голкипера СКА, отдав санкт-петербургскому клубу права на вратаря Михаила Бердина и нападающего Ивана Морозова. В КХЛ 23-летний Мельничук сыграл 32 встречи, в которых одержал 15 побед при 92% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,19.

Отметим, что Мельничук в нынешнем сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В нынешнем сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.