«Сочи» подписал контракт с вратарём системы «Тампы» Алексеем Мельничуком

Голкипер Алексей Мельничук подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Отмечается, что соглашение рассчитано на два года.
Ранее «Сочи» выменял права на голкипера СКА, отдав санкт-петербургскому клубу права на вратаря Михаила Бердина и нападающего Ивана Морозова. В КХЛ 23-летний Мельничук сыграл 32 встречи, в которых одержал 15 побед при 92% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,19.
Отметим, что Мельничук в нынешнем сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В нынешнем сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.
- 10 мая 2022
-
23:56
-
23:31
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
21:51
-
21:27
-
21:13
-
20:52
-
20:28
-
19:42
-
19:15
-
18:43
-
18:13
-
17:34
-
17:25
-
16:59
-
16:37
-
15:51
-
14:44
-
14:07
-
13:28
-
13:01
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:19