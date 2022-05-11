Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в одной серии плей-офф

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря двум голам в ворота «Сент-Луис Блюз» (2:1, второй период) в пятой игре 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ установил очередной рекорд.



Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, для Капризова это уже седьмой гол в этой серии. Благодаря этому он обошёл рекордсменов «Уайлд» по количеству шайб, заброшенных в рамках одной серии – Мариана Габорика и Уэса Уолза. Каждый из них оформил по пять голов в серии с «Ванкувер Кэнакс» в 2003 году.



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провёл 81 матч, в которых набрал 108 (47+61) очков при показателе полезности «+27». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Капризова семь шайб и один ассист после пяти неполных матчей.