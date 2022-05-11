Тарасенко стал 4-м игроком «Сент-Луиса», кто забивал натуральный хет-трик в плей-офф

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил натуральный хет-трик в матче с «Миннесотой Уайлд». Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории франшизы, кому удавалось это сделать в матчах Кубка Стэнли.
Ранее натуральные хет-трики оформляли Ред Беренсон в 1969 году, Брендан Шанахан в 1995-м и Джейдон Шварц в сезоне-2018/2019.
Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 5:2.
Первую шайбу в этой встрече на пятой минуте забросил игрок гостей Райан О'Райлли с передач Брэйдена Шенна и Скотта Перуновича. На 14-й минуте россиянин Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Следующая шайба не заставила себя долго ждать. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала дал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло. На 36-й минуте счёт сравнял Брэндон Саад (Джордан Кайру и Роберт Томас — ассисты). На 42-й минуте Владимир Тарасенко с передач Павла Бучневича и Джастина Фолка вывел «Сент-Луис» вперёд. И сразу через одну минуту последовал дубль россиянина. Ему ассистировали Иван Барбашёв и Фолк. На последних минутах Тарасенко оформил хет-трик, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече.
«Сент-Луис» повёл в серии 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.
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