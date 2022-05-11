Владимир Тарасенко – первая звезда матча «Миннесота» – «Сент-Луис»

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 5:2.



Первой звездой матча признан российский нападающий Владимир Тарасенко, который оформил хет-трик в этом матче. Вторым стал Джордан Биннингтон, у которого на счету 30 сейвов. Третье место у другого россиянина Кирилла Капризова. Он оформил дубль.



Первую шайбу в этой встрече на пятой минуте забросил игрок гостей Райан О'Райлли с передач Брэйдена Шенна и Скотта Перуновича. На 14-й минуте россиянин Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Следующая шайба не заставила себя долго ждать. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала дал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло. На 36-й минуте счёт сравнял Брэндон Саад (Джордан Кайру и Роберт Томас — ассисты). На 42-й минуте Владимир Тарасенко с передач Павла Бучневича и Джастина Фолка вывел «Сент-Луис» вперёд. И сразу через одну минуту последовал дубль россиянина. Ему ассистировали Иван Барбашёв и Фолк. На последних минутах Тарасенко оформил хет-трик, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече.



«Сент-Луис» повёл в серии 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.