Тарасенко — третий игрок в истории «Сент-Луиса», у кого более одного хет-трика в плей-офф

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в пятом матче плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» и стал третьим игроком в истории «Блюз», у которого более одного матча с тремя голами.



Отметим, предыдущий хет-трик Тарасенко оформил ещё в 2015 году.

Ранее более одного матча с тремя голами записали на свой счёт Франк Сент-Марселль и Джейден Шварц.

Напомним, сегодня, 11 мая, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии – 3-2. Отметим, в этой игре дублем отметился российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.



По итогам матча Тарасенко стал первой звездой.

Следующий матч команды проведут в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.