«Сибирь» заключила контракт с защитником Алексеем Соловьёвым

«Сибирь» заключила однолетний контракт с защитником Алексеем Соловьёвым, сообщает пресс-служба клуба.
Хоккеист родился в Санкт-Петербурге, но первые шаги в хоккее сделал в Москве («Пингвины»). В 2011 году в возрасте 17 лет Соловьёв уехал играть в США, где сменил три лиги (NAHL, NCAA, ECHL). В 2020 году вернулся в Россию, подписал контракт с «Авангардом» и стал обладателем Кубка Гагарина. Минувший сезон начал в фарм-клубе «Авангарда», а потом уехал играть в Чехию за «Витковице». Всего провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 очков (11+17) и 9 в плей-офф (1+1).
В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф-2022, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.
- 11 мая 2022
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