«Спартак» продлил контракт с Квартальновым до 2024 года. Данила забил два гола за сезон

Хоккейный клуб «Спартак» Москва и нападающий Данила Квартальнов заключили новый контракт, сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.
Отмечается, что соглашение с 24-летним форвардом носит двусторонний характер и подписано на два года — до 2024 года.
«В первом сезоне за «Спартак» Данила Квартальнов стал незаменимым для команды при игре в меньшинстве и набрал 6 (2+4) очков в 47 матчах чемпионата и плей-офф КХЛ. Также на счету Квартальнова 3 (2+1) очка в пяти играх за фарм-клуб красно-белых, воскресенский «Химик». Успехов и удачи Даниле в дальнейших выступлениях за систему московского «Спартака»!» — говорится в сообщении.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Спартак» вышел в плей-офф с седьмого места в таблице Западной конференции, где в первом раунде прошёл снявшийся с чемпионата финский «Йокерит», а во втором уступил петербургскому СКА.
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