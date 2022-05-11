«Есть договорённость со шведским защитником из НХЛ». Есмантович рассказал о планах ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на пресс-конференции объяснил планы команды на межсезонье.



«Мы сделали предложения ограниченно свободным агентам — Каменеву и Светлакову. Остались свободные агенты, это Плотников, Андронов, Нестеров и Попов. Александру сделано предложение. Ждём его ответа. Мы согласовали условия с Плотниковым и Дицем.



Есть договорённость с одним шведским защитником, который сыграет за нас в следующем сезоне. Фамилию говорить рано. Сейчас он находится в НХЛ. Могу сказать, что мы уже отпустили Дальбека и ещё отпустим Гилмора. В нашем приоритете в ближайшее время провести переговоры с Сергеем Андроновым и сохранить в клубе Никиту Нестерова. Изменения в ЦСКА на следующий год будут минимальными», — сказал Есмантович.

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