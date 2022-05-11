Пресс-служба «Сент-Луиса» — о грубом силовом Шенна против Капризова: влетел как таран!

Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» в «Твиттере» отреагировала на поступок канадского форварда команды Брэйдена Шенна в пятой встрече серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2, 3-2). Игрок «блюзменов» напал на нападающего «дикарей» Кирилла Капризова, толкнув россиянина в спину в непосредственной близости от борта. Он сделал это в прыжке двумя ногами. Тем не менее судьи не усмотрели в этом эпизоде нарушения правил.

«Влетел как таран!» — говорится в сообщении.

Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.