Президент ХК ЦСКА: на иностранцев, которые остались в клубе, было давление от спецслужб

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на пресс-конференции поделился мыслями о ситуации с иностранными хоккеистами в КХЛ.



«КХЛ — это Континентальная хоккейная лига. Мы не должны закрывать себя для всего мира. Мы открытая страна. Мы честно делаем своё дело с точки зрения спорта и политики. Сила — в правде. Мы никого не обманываем. Если иностранец, который приезжает к нам с открытой душой, даёт результат и является лучше и перспективнее на моменте нашего игрока, то почему нет? У нас уехали два шведа, которые решили это сделать. Но остались Дальбек, Диц, Гилмор. Поверьте, на них было особенное давление от специальных служб, которые делали всё, чтобы они уехали. Но ребята остались. У нас иностранная континентальная лига. Кто сильнее, тот и будет играть. Но приоритет, конечно, нашим воспитанникам и российским игрокам», — сказал Есмантович.

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