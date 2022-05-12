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Ассистентский дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу над «Рейнджерс»

Ассистентский дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу над «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

В составе «синерубашечников» отличились Адам Фокс, Алекси Лафренье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и Райан Линдгрен (пустые ворота). За «Питтсбург» дубль оформил Джейк Гюнцель, ещё одна шайба на счету Криса Летанга.

35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 33 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «0». Его партнёр по команде – звёздный форвард Сидни Кросби получил в этой игре повреждение и провёл на площадке лишь 10 минут.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 32, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин поучаствовал в одном из голов, набрав шестое (2+4) очко в нынешнем Кубке Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Раст, Мэтисон) – 10:28 (5x5)   0:2 Летанг (Малкин, Цукер) – 27:58 (5x5)   1:2 Фокс (Копп, Строум) – 35:11 (5x5)   2:2 Лафренье (Какко, Труба) – 36:41 (5x5)   3:2 Труба (Панарин, Миллер) – 37:53 (5x5)   3:3 Гюнцель (Малкин) – 38:06 (5x5)   4:3 Хитил (Лафренье, Ватрано) – 42:53 (5x4)   5:3 Линдгрен – 59:44 (en)
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