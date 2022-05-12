Ассистентский дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу над «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

В составе «синерубашечников» отличились Адам Фокс, Алекси Лафренье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и Райан Линдгрен (пустые ворота). За «Питтсбург» дубль оформил Джейк Гюнцель, ещё одна шайба на счету Криса Летанга.

35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 33 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «0». Его партнёр по команде – звёздный форвард Сидни Кросби получил в этой игре повреждение и провёл на площадке лишь 10 минут.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 32, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин поучаствовал в одном из голов, набрав шестое (2+4) очко в нынешнем Кубке Стэнли.