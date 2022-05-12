Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 11 на 12 мая мск состоялся десятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 5:3
«Питтсбург» вёл в счёте 2:0, но всё равно уступил в основное время. В составе «Пингвинз» две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий Евгений Малкин.
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 5:3
«Вашингтон» к 24-й минуте матча вёл со счётом 3:0, но пропустил пять безответных шайб и уступил. В этой встрече две результативные передачи сделал Евгений Кузнецов и одну – Александр Овечкин.
«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» – 3:1
«Калгари» одержал волевую победу, забросив все три шайбы в третьем периоде.
Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года:
- 12 мая 2022
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10:10
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10:00
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09:29
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09:02
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08:54
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08:48
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08:22
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06:20
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05:41
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05:38
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05:31
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05:09
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05:02
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04:57
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04:45
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04:07
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- 11 мая 2022
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23:46
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