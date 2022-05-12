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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 11 на 12 мая мск состоялся десятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 5:3

«Питтсбург» вёл в счёте 2:0, но всё равно уступил в основное время. В составе «Пингвинз» две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий Евгений Малкин.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Раст, Мэтисон) – 10:28 (5x5)   0:2 Летанг (Малкин, Цукер) – 27:58 (5x5)   1:2 Фокс (Копп, Строум) – 35:11 (5x5)   2:2 Лафренье (Какко, Труба) – 36:41 (5x5)   3:2 Труба (Панарин, Миллер) – 37:53 (5x5)   3:3 Гюнцель (Малкин) – 38:06 (5x5)   4:3 Хитил (Лафренье, Ватрано) – 42:53 (5x4)   5:3 Линдгрен – 59:44 (en)

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 5:3

«Вашингтон» к 24-й минуте матча вёл со счётом 3:0, но пропустил пять безответных шайб и уступил. В этой встрече две результативные передачи сделал Евгений Кузнецов и одну – Александр Овечкин.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Карлсон, Кузнецов) – 07:09 (5x4)   0:2 Шульц (Эллер, Овечкин) – 22:13 (5x5)   0:3 Оши (Кузнецов, Макмайкл) – 23:38 (5x5)   1:3 Вераге (Барков, Жиру) – 26:50 (5x5)   2:3 Хёрнквист (Вераге) – 32:27 (5x5)   3:3 Райнхарт (Вераге, Беннетт) – 34:41 (5x5)   4:3 Вераге (Барков) – 43:04 (5x5)   5:3 Жиру (Вераге, Форслинг) – 55:55 (5x5)

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» – 3:1

«Калгари» одержал волевую победу, забросив все три шайбы в третьем периоде.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Бенн, Линделль) – 33:21 (5x5)   1:1 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 46:49 (5x5)   2:1 Манджапане (Баклунд, Задоров) – 50:38 (5x5)   3:1 Льюис (Годро, Линдхольм) – 59:02 (en)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года:

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года:
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