Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 11 на 12 мая мск состоялся десятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 5:3

«Питтсбург» вёл в счёте 2:0, но всё равно уступил в основное время. В составе «Пингвинз» две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий Евгений Малкин.

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 5:3

«Вашингтон» к 24-й минуте матча вёл со счётом 3:0, но пропустил пять безответных шайб и уступил. В этой встрече две результативные передачи сделал Евгений Кузнецов и одну – Александр Овечкин.

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» – 3:1

«Калгари» одержал волевую победу, забросив все три шайбы в третьем периоде.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года: