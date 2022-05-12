В «Авангарде» заявили о задаче сделать «Арену Омск» самоокупаемой

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о строительстве «Арены Омск».

«Я впечатлён масштабами этой арены. Сейчас воочию можно ощущать, какая она большая, какая комфортная будет для омских болельщиков.

У нас всё по плану: команда должна переехать в конце лета. Арена должна быть сдана к первому сентября.



Завтра пройдёт совет директоров «Авангарда», и на нем будет первый драфт бюджета эксплуатации. Мы их все посмотрим. В принципе, стоит задача сделать эту арену самоокупаемой, поэтому она и мультифункциональна.

Посмотрим, что мы можем, помимо хоккея, на этой арене проводить, чтобы не тратить деньги на эксплуатацию», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.