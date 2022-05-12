В «Авангарде» заявили о задаче сделать «Арену Омск» самоокупаемой
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о строительстве «Арены Омск».
«Я впечатлён масштабами этой арены. Сейчас воочию можно ощущать, какая она большая, какая комфортная будет для омских болельщиков.
У нас всё по плану: команда должна переехать в конце лета. Арена должна быть сдана к первому сентября.
Завтра пройдёт совет директоров «Авангарда», и на нем будет первый драфт бюджета эксплуатации. Мы их все посмотрим. В принципе, стоит задача сделать эту арену самоокупаемой, поэтому она и мультифункциональна.
Посмотрим, что мы можем, помимо хоккея, на этой арене проводить, чтобы не тратить деньги на эксплуатацию», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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