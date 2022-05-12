Крылов — на вопрос о приезде «Вегаса» на арену в Омске: сейчас неактуально это обсуждать
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах подготовки команды к сезону-2022/2023.
«Сейчас, наверное, неактуально это обсуждать [приглашение «Вегаса» на матч-открытие]. Мы просто готовимся к старту сезона и начнём сезон на этой арене.
У команды утверждён спортивный план подготовки. Команда начнёт тренироваться в Омске. Запланированы два турнира — в Сочи и Санкт-Петербурге», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, по итогам прошлого сезона омичи заняли пятое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до четвертьфинала и уступили магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.
Ранее сообщалось, что новый сезон команда начнёт в Омске на новой арене.
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