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Шестёркин, Макдэвид и Мэттьюс вошли в тройку номинантов на «Харт Трофи»

Шестёркин, Макдэвид и Мэттьюс вошли в тройку номинантов на «Харт Трофи»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин номинирован на «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.

Также в финальную тройку включены Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 26-летний россиянин принял участие в 53 встречах, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. 24-летний Мэттьюс провёл в регулярке 73 игры, забросив 60 шайб и отдав 46 голевых передач при общей полезности "+20". 25-летний Макдэвид провёл 80 встреч, набрав 123 (44+79) балла при показателе полезности "+28".

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