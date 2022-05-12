Сборная Канады по хоккею назвала капитана и ассистентов на чемпионат мира — 2022

Стали известны капитан и ассистенты сборной Канады по хоккею на чемпионате мира 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).



Капитаном команды назначен защитник Тома Шабо из «Оттавы Сенаторз». Его ассистентами станут нападающие Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»), Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа (оба — «Виннипег Джетс»), а также защитник Дэймон Сиверсон из «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.



Напомним, канадская команда на групповом этапе сыграет со сборными Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 мая, полуфиналы — 28 мая, матч за третье место и финальная игра — 29 мая.