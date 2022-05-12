Главный тренер «Рейнджерс» оценил включение Шестёркина в топ-3 номинантов на «Харт Трофи»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал включение российского голкипера клуба Игоря Шестёркина в тройку претендентов на «Харт Трофи».



«Очевидно, что он провёл выдающийся сезон, и было приятно узнать, что сегодня он удостоился этой чести как один из трёх кандидатов. Сейчас нужно просто продолжать хорошо играть и усердно работать.



Самое главное на повестке дня Шестёркина — выигрывать матчи плей-офф прямо сейчас. Но у него выдался невероятный сезон. Мы все очень гордимся им, он заслужил признание», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



В финальную тройку на «Харт Трофи» также вошли Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).



В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 26-летний россиянин принял участие в 53 встречах, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.